BBP, Kahramanmaraş Türk Ocağı ve Anda Arama Kurtarma ekibinin organizasyonuyla Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen çok sayıda kişi, Göksun ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesi'nde bir araya geldi.

Anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, Yazıcıoğlu ve arkadaşları için dua edildi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, törende yaptığı konuşmada, davanın hukuki sürecini yakından takip ettiklerini ve bütün detayların ortaya çıkmasını istediklerini söyledi.



Konuşmanın ardından katılımcılar, helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği 2 bin 100 rakımlı Muhsin Dağı'na yürüdü.