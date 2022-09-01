Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kılçık ile Onikişubat ilçesi Fatih, Dereboğazı, Hartlap, Kerimli, Çevrepınar, Necip Fazıl, Kertmen, Beşen, Ilıca, Sadıklı ve Şazibey mahalle muhtarlarını makamında ağırladı. Nazik ziyaretleri için Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kılçık ve muhtarlara teşekkür eden Başkan Hayrettin Güngör, “Onikişubat ilçemizde hemşehrilerimize hizmet veren muhtarlarımızı misafir ettik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit etme ve yatırımlarımızı hayata geçirme noktasında her zaman yüksek bir koordinasyon içerisinde olduğumuz muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Mahallelerimizin ve şehrimizin katma değerini artırmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kılçık ve muhtarlar da mahallelere kazandırdıklarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.