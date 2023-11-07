Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın “Geleceğimizin teminatı gençlerimize armağanımız” diyerek hizmete sunduğu Dulkadiroğlu Murat Akkurt Gençlik Merkezi ve Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi, ortaya koyduğu faaliyetlerle gençlerin gönlünü fethetti.

Her iki gençlik merkezinde çeşitli kurs ve organizasyonlara katılan gençler, gençlik merkezlerinin kendilerine olan etkilerine dikkat çekti.

Hem eğitim kurslarının, hem de sosyal kursların kendileri açısından çok faydalı olduğunu dile getiren gençler, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a teşekkür ediyor.

Gençlik merkezlerinin faaliyetleri ve kurslarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Okay, gençlerin memnuniyetinden duyduğu sevinci dile getirdi.

Gençlerin, geleceğin teminatı olduğunu hatırlatan Başkan Okay, gençlik merkezlerinin bu düşünceyle faaliyetler yaptığını söyledi.

Deprem sonrasında gençlerin psikolojik olarak hayata yeniden tutunmaları adına çeşitli aktivite ve faaliyetler yapıldığını ifade eden Başkan Okay, bu çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Yine eğitim kurslarının büyük bir özveriyle devam ettiğini aktaran Başkan Okay, gençlerin kendilerini denemeleri adına TYT, AYT ve LGS deneme sınavları yapıldığını da belirtti.