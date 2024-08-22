20 yıl aradan sonra 9 Ağustos 2023 tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden zengin içerikleri ve etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

Fuarda yer alan birçok sektörün yanı sıra, Kahramanmaraş’ın yöresel ürünleri de büyük ilgi görüyor. Bu ürünler, Mürüvvet’in Mutfağı standında ziyaretçilere sunularak damakları şenlendiriyor.

Kahramanmaraş’ın köklü gastronomi kültürünü yansıtan stant da, şehrin meşhur tarhanasından cevizli sucuklarına, baharat çeşitlerinden tatlılarına kadar birçok geleneksel lezzet yer alıyor.

Mürüvvet’in Mutfağı, yerel tariflerle hazırladığı bu ürünlerle hem şehir halkına hem de fuara katılan yerli ve yabancı ziyaretçilere Kahramanmaraş mutfağının zenginliğini tanıtıyor.

Fuara gelen ziyaretçiler, Mürüvvet’in Mutfağı standında hem bu eşsiz lezzetlerin tadına bakma hem de yöresel ürünler hakkında bilgi alma fırsatı buluyor.

Kahramanmaraş’ın yerel kültürünü ve mutfak geleneklerini yaşatan stant, fuarın en çok ilgi çeken noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Ziyaretçiler, buradan satın aldıkları yöresel ürünlerle, şehrin otantik lezzetlerini evlerine götürme şansını elde ediyorlar.

Fuarda yer alan Mürüvvet’in Mutfağı, aynı zamanda yerel üreticilerin desteklenmesi ve bu geleneksel tatların gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir rol üstleniyor.

Mürüvvetin Mutfağı, Gastro Maraş Ve Mutfak Akademisi Kurucu Ortağı Mürüvvet Alparslan Nazlı yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanınması için bu tür etkinliklerin büyük bir fırsat sunduğunu belirtiyor.