MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindekiler ilk olarak Aykut Metal’i ziyaret ederek fabrika içerisinde incelemelerde bulundu.

Heyet daha sonra HRN Textil’e hareket ederek burada sektördeki son durum hakkında ilgililerde bilgiler aldı.

İnşaat çalışmaları devam eden sama ipliği de ziyaret eden genel başkan asmalı ve beraberindekiler firmanın hedefleri hakkında bilgiler aldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindekiler son olarak Hascevher metal sanayiye giderek metal mutfak eşyalarında Kahramanmaraş’ın son durumunu değerlendirdi.