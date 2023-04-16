Müsaid tarafından Elbistana kazandırılan 1000 adet tam donanımlı konteyner peyder pey sahiplerine teslim ediliyor.

Bu kapsamda ilçeye gelen Müsiad Genel Başkanı Mahmut Asmalı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalletin Güvenç ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile birlikte iftar programına katıldı.

İftar programı sonrasın da hak sahiplerine konteynerler teslim edildi.

Program sonrası bir açıklama yapan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

TBMM içişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ise güçlü bir devlete sahip olunduğunun altını çizerek hep birlikte bu zorlunda üstesinden gelineceğini söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise katkılarından dolayı genel başkan asmalı nezdinde müsiad’a teşekkür etti.