Şehrimizdeki Catering sektörünün öncü kuruluşlarından KYS Catering Yönetim Kurulu Başkanı Metin Azaplıoğlunun mutlu günü..

Şehrimizin güleryüzü ile sevilen iş insanı Metin AZAPLIOĞLU nun oğlu Mustafa Can Selva Sezen ile hafta sonunda gerçekleştirilen görkemli bir nikah merasimiyle dünya evine girdi.

Neva Garden Düğün Salonu'nda yapılan nikah ve düğün merasimine şehrimizin sanayi ve iş insanları ile ailelerin dost ve akrabaları katıldı.

Selva Sezen ve Mustafa Can çifti, iyi ve kötü günde birbirlerinin yanında olacaklarının ve bir ömrü beraber geçireceklerinin sözünü verirken, genç çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. 'Allah herkese mutlu bir yuva kurmayı nasip etsin.' diyen genç çift, "Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm akraba ve dostlarımıza iş dünyamızın değerli insanlarına teşekkür ediyoruz." dediler.

Biz de Aksu TV olarak genç çifte ömür boyu mutluluklar diler, Azaplıoğlu ve Eroğlu ailelerini de tebrik ederiz.