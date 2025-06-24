Başakşehir Transfer İçin Harekete Geçti

Haberlere göre Başakşehir, Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Nantes'ta isteneni veremeyen ve gözden çıkarılan futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Başakşehir cephesinin, bu transferi yaklaşık 7 milyon Euro maliyetle bitirmek istediği belirtildi.

Sözleşme 3 Yıllık Olacak

Transferin resmiyet kazanması halinde Mostafa Mohamed, 3 yıllık sözleşme imzalayarak Başakşehir'in yolunu tutacak. Taraflar arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray Kariyeri ve Nantes Macerası

Mostafa Mohamed, Şubat 2021'de Zamalek'ten kiralık olarak Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, 2022 yılında oyuncunun bonservisini alarak kadrosuna katmıştı. 2022-23 sezonunda Nantes'a kiralanan Mısırlı golcü, 2023 yazında Fransız ekibi tarafından 5.75 milyon Euro karşılığında bonservisiyle transfer edildi.

Ancak Nantes kariyerinde beklentilerin uzağında kalan Mohamed, Fransa'da istikrarsız bir performans sergiledi ve gözden çıkarıldı.

Türkiye'ye Dönmeye Sıcak Bakıyor

27 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'deki başarılı dönemini ve taraftar sevgisini göz önünde bulundurarak yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.