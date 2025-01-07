Kayseri Talas Belediye Meclisi toplanarak 2025 yılının ilk toplantısında gündemde bulunan 16 maddeyi karara bağladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın başkanlığında Meclis Salonunda gerçekleşen yılın ilk oturumunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na ait çeşitli raporlar ile müdürlüklere ait konular görüşüldü.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuşmasına 2025 yılı Ocak ayı meclis toplantısının Talas ve Kayseri için hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Çok değerli meclis üyelerimiz 2025 yılı hepimize hayırlı olsun. Alacağımız kararlar Talas’a, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirsin. Aynı zamanda geçmiş kandiliniz ve üç aylarımız mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.

Çeşitli komisyon raporlarının görüşüldüğü oturumda denetim komisyonu üyeliğine seçimler yapıldı. Yapılan seçimlerin ardından Alaaddin Canipek, Harun Ünal, Selim Gümüş ve Alaattin Can Akkılınç komisyon üyesi oldu.

“200 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYORUZ”

Toplantının sonunda hizmet ve yatırımlar ile birlikte hayata geçirilecek projelerle ilgili meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Yalçın, bunlardan bazılarını şöyle sıraladı: “Şu anda Talas’a 200 bin kişiye hizmet veriyoruz. Nüfusumuz istikrarlı bir şekilde artıyor. Bugüne kadar 320 bin adet ağaç, 500 bin adet süs bitkisi, 300 bin adet mevsimlik ve yıllık çiçek dikerek 315 bin metrekare çim alanı oluşturduk. Toplam yeşil alanımız 395 bin metrekareye çıkarken, 63 yeni park yapıp, kişi başına düşen yeşil alanı 9,9 metrekareye yükselttik. Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’nı hizmete açtık. Nüfus yoğunluğu bakımından Kayseri’nin en büyük, Türkiye’nin altıncı büyük mahallesi olan Mevlana’da hazırladığımız Talas Millet Bahçesi’nde bir günde oluşan sera gazını bir gecede oksijene dönüştürecek endemik bitkiler diktik.

18 bin metrekarelik Mevlana Mahalle Meydanı’nı yeniden düzenleyerek çeşitli fonksiyonlar yükledik. Türkiye’de 4 tane olan 7/24 Kütüphane’yi ilçemize kazandırdık. Bir yıl önce açtığımız Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ziyaretçi akınına uğradı. Okul, cami, sağlık ocağı gibi sosyal donatıları ilçemize kazandırdık ve yenilerini yapacağız. Bununla beraber yaşlı gündüz bakım merkezi, spor tesisi ile Türkçe Sokağı gibi birçok farklı projemizi hayata geçireceğiz.”

Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından meclis oturumu 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 16.00’da toplanmak üzere sona erdi.