Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Orta Doğu’da yaşanan son gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Halep’in HTŞ tarafından ele geçirilmesinin sürpriz olmadığını belirten Yaycı, "HTŞ’nin saldırı hazırlıkları aylardır biliniyordu. Buna rağmen Suriye ordusu çekilerek direnç göstermedi" dedi.

ABD’nin, HTŞ’nin Halep’i ele geçirmesi sonrası yaptığı açıklamalara dikkat çeken Yaycı, "IŞİD’i bitirdiğini iddia eden ABD, şimdi de HTŞ’yi yeni bir tehdit olarak sunarak bölgede YPG/PKK’yı güçlendirme planı yapıyor olabilir. Bu durum, Türkiye’nin sınır güvenliği açısından büyük bir risk taşıyor" ifadelerini kullandı.

Yaycı, Türkiye’nin bu kaos ortamında fırsatları değerlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye, Münbiç, Kobani gibi YPG/PKK’nın kontrolündeki bölgeleri temizlemeli. Bu, sınırlarımızın güvenliği açısından kritik bir adım olacaktır" dedi.