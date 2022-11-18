Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şiir ve edebiyatın başkentinde şehrin kültür envanterini zenginleştirmek, edebi ve sanatsal birikimi artırmak ve bu değerleri edebiyatseverlerle buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda tüm süreçleri Büyükşehir Belediyesi tarafından koordine edilen Kültür Yayınları’ndan Müşterek Dergisi’nin 6’ncı sayısı yayımlandı.

Türkçe ve Arapça olarak yayımlanan derginin yeni sayısında İstanbul’un fethi, Osmanlı Devleti ve kütüphanecilik gibi pek çok konuda usta isimler tarafından kaleme alınmış eserler yer alıyor. Ayrıca dergide İsmail Gaspıralı, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil ve Süleyman Askeri Bey gibi önemli şahsiyetlerin hayat hikâyesinden de bahsediliyor.

Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz, Evelahir, Müşterek ve Berdücesi dergilerinin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlari adreslerinden ulaşılabiliyor.