Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Ayrıca Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu öğrenildi.

Türkiye'yi kahreden olay...

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber, 19 gün sonra geldi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Küçük kızın cansız bedeni, köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

24 GÖZALTI VAR

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından kızın annesi, babası ve kardeşi dahil 24 kişi gözaltına alındı.

Aralarında aile üyelerinin bulunduğu 24 şüphelinin sorgusu devam ederken, dikkat çeken ifadelere ulaşıldı.

İLK İTİRAF

Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf, gözaltına alınan bir zanlıdan geldi.

"AMCASI CESEDİ BANA VERDİ"

Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı, sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm." dedi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

Sabah'tan Halit Turan'ın paylaştığı bilgilere göre, cinayetle ilgili önemli itiraf sonrasında soruşturma derinleştirildi.

91 NUMUNE ALINDI

Yapılan otopsi işleminde Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.