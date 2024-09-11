Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Narin Güran’ı öldürdüğü öne sürülen ve tutuklanan Tavşantepe Mahallesi muhtarı amca Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı tarafından görevden alındı.
Güran’ın yerine mahalledeki bir aza görevlendirildi.
2 EYLÜL'DE TUTUKLANDI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı Salim Güran, 2 Eylül’de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR