İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Otopsi işleminin tamamlanmasının ardından Narin'in cenazesi aileye teslim edildi.

ANNE, BABA, KARDEŞİ DAHİL 24 KİŞİ GÖZALTINDA

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından kızın annesi, babası ve kardeşi dahil 24 kişi gözaltına alındı. Otopsi işleminin tamamlandığını belirten Adalet Bakan Yılmaz Tunç, alınan örneklerin incelendikten sonra kesin ölüm nedenine ilişkin rapor düzenleneceğini söyledi. Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil de incelenmek üzere yeniden Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Narin'in cenazesi aile yakınlarına teslim edildi. Narin Güran için köyünde cenaze töreni düzenlenecek ve Tavşantepe'de defnedilecek.