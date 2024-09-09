Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın dün cansız bedeni bulunmuştu.
Narin'in cenazesi bugün kendi mahallesinde toprağa verildi.
Türkiye'yi yasa boğan Narin'in otopsisi de dün akşam saatlerinde tamamlandı. otopsi raporuna ulaştı.
Otopsi 11 saat 10 dakika sürdü. Ölüm zamanı belirlenemedi. Kesici, delici veya ateşli silahla yaralanma bulgusu tespit edilmedi.
Raporda, kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, Istanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemeler ile belirlenebileceği belirtildi.
Editör: Yunus Firdevsoğlu