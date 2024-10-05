İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen "Narkoçelik-42" operasyonları kapsamında 1 ton 971 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edileceğinin altını çizdi.

Operasyonlarda güvenlik güçleri, uyuşturucu madde satıcılarına ve bu suç ağlarını yöneten organizasyonlara ağır darbe vurdu. Ele geçirilen 1 ton 971 kilogram uyuşturucunun yanı sıra birçok şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Bunlara göz açtırmayacağız.”