İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine göz açtırılmayacağına vurgu yaptı.

Bakan Yerlikaya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 57,5 kg ve piyasa değeri 58 Milyon TL olan kokain ele geçirildi 2 yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.