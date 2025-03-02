Kadın Liderler, “Güçlü Kadın, Güzel Türkiye” İçin Buluştu

Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, Ekonomi Gazetesi, Koç Üniversitesi (Koç-Kam) ve Arya Kadın Yatırım Platformu iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye’nin Lider Kadınları Paneli ve Ödül Töreni”ne konuşmacı olarak katıldı.

Beşincisi düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin önde gelen kadın liderleri bir araya gelerek, iş dünyasında ve toplumsal hayatta kadının gücünü artırmaya yönelik önemli konuları ele aldı.

Kadınların Yönetimde Daha Fazla Yer Alması Gerekiyor

Etkinlikte Hakan Güldağ, Vahap Munyar, Mete Belovacıklı ve Handan Ceylan moderatörlüğünde gerçekleşen “Güçlü Kadın, Güzel Türkiye” temalı panelde, kadınların yönetim kademelerinde daha fazla yer alması gerektiği vurgulandı. Kamu ve özel sektörde kadın temsilinin artırılmasının yanı sıra, erkeklerin bu süreçte farkındalığının artırılması, ülke politikalarının geliştirilmesinde kamu-özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin önemi gibi kritik konular masaya yatırıldı.

Kadınların Güçlenmesi, Sürdürülebilir Kalkınmanın Anahtarı

Konuşmasında, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesinin sürdürülebilir kalkınmanın en önemli itici gücü olduğunu vurgulayan Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, fırsat eşitliği adına atılan her adımın kadın girişimciliğini güçlendirdiğini ve toplumsal dönüşüme katkı sağladığını dile getirdi. Kadınların sadece iş dünyasında değil, karar alma mekanizmalarında da daha etkin olması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin Önde Gelen İş Kadınları Panelde Yer Aldı

Etkinlikte Zeynep Bodur Okyay, Cansen Başaran Symes, Ümit Boyner, Esra Bezircioğlu ve Demet Sabancı gibi iş dünyasının önde gelen isimleri de konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, kadın liderlerin deneyimlerinden yola çıkarak, iş dünyasında fırsat eşitliği ve kadın girişimciliği konularında kapsamlı ve ilham verici bir sohbet gerçekleştirildi.

“Birlikte Daha Güçlü ve Eşit Bir Türkiye İçin Çalışmaya Devam”

Etkinlik sonunda, bu değerli organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, emeği geçen herkese ve katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti. Türkiye’nin daha eşit, daha güçlü ve daha güzel bir geleceğe ulaşması için kadınların her alanda daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu yöndeki çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi.