Usta oyuncu Nebahat Çehre'ye bir inşaat firması, 2024'te satışa sunulması planlanan evlerin reklam yüzü olması için teklif gönderdi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, 79 yaşındaki oyuncu, kendisine yapılan 10 milyon TL + siteden bir daire teklifini reddetti.

Çehre, "En son depremde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. Ya benim reklamını yaptığım evler de yıkılırsa. Kahrolurum. Her şey para değil" dedi.

NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?

Nebahat Çehre, 15 Mart 1944 yılında Samsun'da doğdu.

Nebahat Çehre henüz 5 yaşındayken İstanbul'a geldi. 15 yaşında Türkiye Güzeli seçilen Çehre; fotomodel ve manken olarak çalıştı.

1961’de Yaban Gülüm filmi ile oyunculuğa adım atan Nebahat Çehre, 1964 yılında Kamalı Zeybek filminin çekimlerinde Yılmaz Güney ile tanışmıştır.

Yılmaz Güney ve Nebahat Çehre, 30 Ocak 1967 tarihinde evlenmiştir. Fakat bu evlilik kısa sürmüştür. İkili 24 Nisan 1968 tarihinde boşanmıştır.

1976 yılında ikinci evliliğini Eski Galatasaraylı milli basketbolcu Yavuz Demir ile yaptı. Bu evliliği de uzun sürmedi ve 1979 yılında boşandı. 1970'li yılların başına kadar çok sayıda filmde rol almasına karşın, seks filmleri furyası ile beraber sinemadan uzaklaşan Çehre, bu dönemde şarkıcı olarak sahnelerde boy gösterdi. Bu dönemde bir Sezen Aksu bestesi olan Büklüm Büklüm ile hayranlarının büyük beğenisini kazanan Çehre, ikinci eşinden ayrılmasının ardından oyunculuğa dönerek ağırlıklı olarak sinema dizilerinde rol aldı.

2000'li yıllarda tekrar beyaz perdeye dönen Nebahat Çehre, Haziran Gecesi, Aşkı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok önemli televizyon dizisinde rol alarak yeni nesile de kendisini sevdirmeyi başarmıştır. 18. Altın Koza Film Festivali’nde Onur Ödülü kazanmıştır.