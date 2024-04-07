Dulkadiroğlu İlçesi Genç Osman Mahallesinde İş Adamı Mustafa Yalçın tarafından Anne ve Babası Necla Osman Polat Yalçın adına yaptırdığı Kuran Kursu açıldı.

Çocuklar ve Yetişkinler için ayrı ayrı bölümlerden oluşan Kuran kursu mahalleye hizmet verecek. İftar programı ile birlikte açılışı yapılan kuran kursunun açılışına Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, İş adamı Şahin Balcıoğlu ve mahalleliler katıldı. Dualar eşliğinde açılan kuran kursuna ise en çok sevinen çocuklar oldu.