Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi. “Ormanların hayaleti” olarak da bilinen vaşak, doğa gezgini Seyfullah Kurt tarafından kayda alındı.

Edinilen bilgilere göre nadir rastlanan yaban hayvanı, çevredeki köpeklerden kaçarken bir ağaca sığındı. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Kurt, bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

Genellikle insanlardan uzak yaşayan ve gizemli yaşam tarzıyla bilinen vaşakların, doğal dengenin korunmasında önemli bir rol üstlendiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür nadir canlıların yaşam alanlarının korunmasının ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Yetkililer ise vatandaşlara, yaban hayvanlarına zarar verilmemesi ve doğal yaşamın korunması konusunda duyarlı olunması çağrısında bulundu.