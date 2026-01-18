Hakan Coşkun Nurhak Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, Afrika’nın en yüksek noktası olan Kilimanjaro Dağına başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. 5 Ocak 2026’da Tanzanya’ya giden ekip, zorlu hava koşullarına rağmen 7–11 Ocak tarihleri arasında tırmanışı tamamlayarak 5.895 metrelik zirveye ulaştı.

Türkiye’nin farklı şehirleri ile yurt dışından katılan sporcuların yer aldığı ekip, tırmanışı dayanışma içinde tamamladı. Kulübün kadın sporcularından Şule Üzüm’ün azmi ekip adına gurur kaynağı oldu. Zirvede kulüp flaması açılırken, Nurhak ve Elbistan naraları atıldı.

Tırmanışın ardından 12 Ocak’ta safariye katılan dağcılar; fil, zürafa, zebra ve aslan gibi yaban hayvanlarını yakından görme fırsatı buldu. Sporcular, Kilimanjaro deneyimini “unutulmaz bir heyecan” olarak tanımladı.