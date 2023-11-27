Esir takası sürecinde Hamas tarafından 13'er kişilik üç grup halinde 39 İsrail vatandaşı serbest bırakılırken, İsrail tarafından 39 kişilik üç grup halinde 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Öte yandan Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriyle bir araya gelen Netanyahu, "insani aranın" ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi.