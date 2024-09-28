İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Kerim Han tarafından "savaş suçları" işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı talep edilen bir lider. Bu nedenle, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitap etmesine izin verilmesi, uluslararası arenada sert eleştirilerin hedefi oldu.

Türk heyeti başta olmak üzere, birçok ülke delegasyonunun Netanyahu'yu protesto amacıyla salonu terk etmesi, İsrail'in Filistin politikalarına ve savaş suçu iddialarına yönelik uluslararası tepkilerin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu