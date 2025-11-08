İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında, Gazze'de sistematik şekilde gerçekleştirdikleri eylemler ile Küresel Sumud Filosu'na yönelik eylemleri nedeniyle "insanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İsrail Devleti'nin bugüne kadar Gazze'de sistematik bir şekilde gerçekleştirdiği soykırım ve insanlığa karşı suçlar neticesinde, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu binlerce insanın hayatını kaybettiği, yine binlerce insanın yaralandığı ve yerleşim yerlerinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerin İsrail Devleti tarafından alıkonulması ve "eziyet", "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Mağdurların 4, 7, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde hava yoluyla Türkiye'ye gönderildiği belirtilen açıklamada, mağdurların İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda adli ve psikolojik muayeneden geçirildiği ve adli muayene raporlarının Başsavcılığa gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca şahısların mağdur ve müşteki sıfatıyla beyanlarına başvurulmuş, yürütülen soruşturma işlemleri sırasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve olayda cezai sorumluluğu bulunan şahısların tespiti amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına müzekkereler yazılmıştır." ifadelerine yer verildi.