MVP (Most Valuable Player) yani en değerli oyuncu unvanı müsabakalık ve ya turnuvalık olarak verilir. MVP olarak bilinen unvan oyuncunun turnuvada gösterdiği başarılı performanstan dolayı onu onore etmek için verilir.

MVP, NBA'in en prestijli bireysel ödülüdür. Spor yazarları ve yayıncılardan oluşan panel tarafından belirlenir ve Ligin en iyi 5 yıldızı arasından seçilir.

Her yıl üç tane En Değerli Oyuncu Ödülü dağıtılır. All- Star Doğu-Batı Maçı En Değerli Oyuncu Ödülü, Normal Sezon En Değerli Oyuncu Ödülü ve Play-off En Değerli Oyuncu Ödülü.

Seçimin neye göre yapıldığı pek açık olmamakla beraber, genellikle kazanan takımların en etkili oyuncularının bu ödülü alması, yazılı olmayan bir kural niteliğindedir.

Ödül verilirken;

Bireysel performans değerlendirilir sayı, asist, ribaunt gibi temel istatistiklere bakılır

Takım başarısına bakılır genellikle ilk üçte yer alan takımın yıldızı seçilir

Normal sezonda en az 55-60 maç oynama şartı vardır ve

Saha içi- dışı liderlik özellikleri değerlendirilir.

Bu ödülü daha önce Michael Jordan 5 kez kazanmıştır, LeBron James 4 kez ve son 20 yılda Nikola Jokic de 2 kez MVP olmuştur.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Oklahoma City Thunder oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, bu sezon gösterdiği 33.3 sayı, 6.3 asist, 5.4 ribaunt ortalamasıyla MVP sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Listede 10. sırada yer alan milli basketbolcu ise bu sezon 22.4 sayı, 9.9 ribaunt ve 7.3 asist ortalaması yakaladı.

NBA MVP sıralaması ilk 10: