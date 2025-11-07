Diziyi kaçıran izleyiciler “Taşacak Bu Deniz 5. bölüm full izle, son bölüm nereden izlenir?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

İşte, TRT 1 Taşacak Bu Deniz 5. bölüm full HD izleme linki ve yeni bölüm detayları 👇

Taşacak Bu Deniz 5. Bölüm Full İzle (TRT 1)

Yayın Tarihi: 7 Kasım 2025, Cuma

Kanal: TRT 1

İzleme bağlantısı: TRT 1 Taşacak Bu Deniz 5. Bölüm Full İzle

Taşacak Bu Deniz 5. Bölüm Konusu

Yeni bölümde Adil, Esme’nin pansiyonunu yıkarak geçmişi silmeye kararlıdır.

Esme ile davasını kapatan Adil, bu kez Furtunalılar’a karşı büyük bir savaş başlatır.

Köylülerin güvenini sarsmak için planlar yapan Adil, sonunda amacına ulaşır.

Ancak Şerif, bu hamleye karşı acımasız bir plan devreye sokar:

Arazileri ve parayı geri almak için on binlerce keçiyi zehirlemeye kalkışır.

Diğer yanda Eleni, geçmişine dair büyük bir sırla yüzleşir.

Melina’nın Oruç’a verdiği fotoğraf, Eleni’nin bebekken İstanbul’da satıldığını ortaya çıkarır.

Annesini bulmak için İstanbul’a gitmeye karar veren Eleni, Adil’i geride bırakır.

Bu durum Adil’i derinden sarsarken, Esme ile birlikte keçileri kurtarmak için büyük bir mücadele verir.

Ancak Esme, Eleni’nin annesinin bir Furtunalı olduğunu öğrendiğinde yıkılır.

Taşacak Bu Deniz’de Bu Hafta Neler Olacak?

Dizide bu hafta;