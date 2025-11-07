Diziyi kaçıran izleyiciler “Taşacak Bu Deniz 5. bölüm full izle, son bölüm nereden izlenir?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

3829120 D9A1B3E52909E96877F1Ca83Af2D62Aa 640X640

İşte, TRT 1 Taşacak Bu Deniz 5. bölüm full HD izleme linki ve yeni bölüm detayları 👇

3829120 9A52F737E9A0130Fbc9D43C6C21D777B 640X640

Taşacak Bu Deniz 5. Bölüm Full İzle (TRT 1)

Yayın Tarihi: 7 Kasım 2025, Cuma
Kanal: TRT 1
İzleme bağlantısı: TRT 1 Taşacak Bu Deniz 5. Bölüm Full İzle

3829120 De8E9663Aa42A7735534745E03E5Dbb3 640X640

Taşacak Bu Deniz 5. Bölüm Konusu

Yeni bölümde Adil, Esme’nin pansiyonunu yıkarak geçmişi silmeye kararlıdır.
Esme ile davasını kapatan Adil, bu kez Furtunalılar’a karşı büyük bir savaş başlatır.
Köylülerin güvenini sarsmak için planlar yapan Adil, sonunda amacına ulaşır.

3829120 Dee7975D751032090B87Be85B4687Ae5 640X640

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar hayatını kaybetti
İçeriği Görüntüle

Ancak Şerif, bu hamleye karşı acımasız bir plan devreye sokar:
Arazileri ve parayı geri almak için on binlerce keçiyi zehirlemeye kalkışır.

3829120 1591Ba67Ad0863B49288B4Edfb16Bb59 640X640

Diğer yanda Eleni, geçmişine dair büyük bir sırla yüzleşir.
Melina’nın Oruç’a verdiği fotoğraf, Eleni’nin bebekken İstanbul’da satıldığını ortaya çıkarır.
Annesini bulmak için İstanbul’a gitmeye karar veren Eleni, Adil’i geride bırakır.
Bu durum Adil’i derinden sarsarken, Esme ile birlikte keçileri kurtarmak için büyük bir mücadele verir.
Ancak Esme, Eleni’nin annesinin bir Furtunalı olduğunu öğrendiğinde yıkılır.

1920X1080

Taşacak Bu Deniz’de Bu Hafta Neler Olacak?

Dizide bu hafta;

  • Adil ve Esme arasında beklenmedik bir yakınlaşma yaşanacak,

  • Eleni’nin geçmişine dair sır perdesi tamamen aralanacak,

  • Furtunalılar ve köylüler arasındaki gerilim zirveye ulaşacak.