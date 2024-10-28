Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ev sahipliğinde Türkevi'nde verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna çok sayıda davetli ve ABD'deki Türk toplumunun üyeleri katıldı.

İstiklal Marşı ve ABD ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayımlandı.

Büyükelçi Sedat Önal, burada yaptığı konuşmada, "Bugün çok mutlu bir gün. Haklı bir gurur içindeyiz. Haklı bir coşku içindeyiz. Geleceğe ümitle bakıyoruz" diyerek, katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Başkonsolos Yazal da, "Burada Türkiye'nin evi, Türklerin evi olan Türkevi'nde sizlerle beraber olmak bize mutluluk veriyor" ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Program müzik dinletisiyle devam etti.