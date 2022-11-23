Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor.

Etkinlik takvimi kapsamında 25 Kasım Cuma günü, Nihayet Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Murat, Yazı İşleri Şefi Kübra Kuruali Yaşar, Dijital Medya Editörü Burak Manav, Editör Aleyna Ayan ve Merve Akbaş’ın katılımıyla Nihayet Dergi Okur Buluşması etkinliği gerçekleştirilecek.

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek ‘Bir Okul Olarak Dergicilik’ konulu söyleşi, saat 19.00’da başlayacak.

Yazar Ömer Yalçınova moderatörlüğünde Nihayet Dergisi’nin konuşulacağı söyleşide konuşmacılar; dergicilik, yazın hayatı ve okuma alışkanlığı gibi pek çok konuyu masaya yatıracak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliğe tüm edebiyatseverlerin davetli olduğu belirtildi.