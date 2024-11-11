Meslekleri gereği her kesimden insanla bir araya gelen nikah memurlarının tanık oldukları ilginç anılar kimi zaman tebessüm ettirirken, bazen de hüzünlendiriyor.

Bakırköy Evlendirme Dairesinin nikah memurlarından Gülay Otlatıcı Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde görevli memur tarafından yapılan hata yüzünden filmlere konu niteliğinde yaşadığı olayı anlattı.

"Filmlere konu olacak bir anım var. Evliliklerimizin bildirimlerini eskiden biz kendimiz yapmıyorduk, nüfus müdürlüğüne bildirimleri yapmıştık. Bir damatla beni evlendirmişler. Olayı nasıl fark ettim? Telefonda mobil bankacılığa giriş yaptığımda soyadım farklı çıktı. Ben de bankayı aradım, 'Niye böyle?' dedim. 'Gülay hanım kızlık soy isminiz mi acaba?' dediler. 'Hayır, benim kızlık soyadım da değil.' diye belirttim. Sonra nüfus müdürlüğünü aradım, baktım ki maalesef damadın evleneceği kişinin yerine benim TC kimlik numaramı yazmışlar, damat ile beni evlendirmişler. Ben 2-3 gün sonra durumu fark ettim. Erken fark ettiğim için kısa sürede yanlışlık düzeltildi, 10 günü geçse mahkemelik olacaktık. Farkında olmadan 2-3 gün ben evli kalmışım."