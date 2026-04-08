Soğuk Hava Dalgası Yurda Giriş Yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar bugünden itibaren hızlı bir düşüşe geçiyor. Marmara ve Ege üzerinden giriş yapan soğuk hava, kuzeyli rüzgarlarla birlikte etkisini artıracak.

Özellikle batıdan doğuya doğru yayılan sistemle birlikte, bahar havası yerini sert ve soğuk bir havaya bırakıyor.

İstanbul ve İç Bölgelerde Sıcaklıklar Çakılıyor

Büyük şehirlerde de ani sıcaklık düşüşü dikkat çekiyor:

İstanbul’da sıcaklık: 10–16°C

Ankara’da sıcaklık: 7–10°C

İç kesimlerde hissedilen sıcaklıkların daha da düşük olacağı tahmin ediliyor.

Nisan’da Kar Sürprizi Kapıda

Yarın ve cuma günü itibarıyla soğuk hava tüm yurtta etkisini artıracak.

İç Anadolu

Karadeniz’in iç kesimleri

Doğu Anadolu

bu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Özellikle İç Anadolu’nun doğusunda gece sıcaklıklarının -6 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Doğu’da Çığ Tehlikesi Alarmı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğunu açıkladı.

Kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Zirai Don Uyarısı: Çiftçiler Dikkat

Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte en büyük risklerden biri de zirai don olacak.

Uzmanlar, özellikle tarım yapılan bölgelerde:

Meyve ağaçları

Sebze üretim alanları

için ciddi zarar riski bulunduğunu belirtiyor.

Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Soğuk ve yağışlı sistem hafta sonu da etkisini sürdürecek.

Cumartesi ve Pazar: Soğuk ve yağış devam

Pazar: Batıdan itibaren yağışlar azalacak

Güneş Ne Zaman Geri Dönecek?

Tahminlere göre 13 Nisan Pazartesi ve sonrası hava yeniden ısınmaya başlayacak.

Yağışların yurdu terk etmesiyle birlikte bahar havası tekrar etkili olacak.

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Meteoroloji yetkilileri ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli rüzgar, zirai don ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşların resmi uyarıları yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.