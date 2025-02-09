Deprem felaketinin etkilediği Kahramanmaraş ve Hatay’ın kültürel ve gastronomik değerlerinin korunması gerektiğini vurgulayan Erdoğanyılmaz, tarhananın sağlık açısından faydalarına, sumak ekşisinin geleneksel mutfaktaki yerine ve Kahramanmaraş cevizinin eşsiz kalitesine dikkat çekti.

Bölgenin tarihi ve gastronomik mirasını yaşatmanın önemine işaret eden Süreyya Erdoğanyılmaz, bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının, hem kültürel devamlılık hem de bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

DOĞAKA Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen program, Kahramanmaraş’ın eşsiz lezzetlerinin tanıtılmasına büyük katkı sağladı. Bu yayının, bölgenin kültürel ve gastronomik değerlerinin ulusal düzeyde farkındalığını artırması bekleniyor.

Programda, sadece bu ürünlerin tanıtımıyla kalınmayıp, deprem sonrası bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına yönelik adımların da konuşulduğu belirtildi. Yöresel üreticilerin desteklenmesi ve Kahramanmaraş mutfağının Türkiye’nin dört bir yanında daha fazla tanıtılması gerektiğinin altı çizildi.

Bu tür projelerin, hem bölgenin toparlanmasına katkı sağlayacağı hem de Kahramanmaraş’ın kadim mutfak kültürünü gelecek nesillere taşıyacağı ifade edildi.