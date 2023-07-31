Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Ardından Kentin Bir Çok Yerinde Olduğu Gibi Nurhak İlçesinde De İçme Suyu Alanında Sorunlar Yaşandı.

Bunun Üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hemen İşe Koyularak Vatandaşlara Daha Sağlıklı İçme Suyu Ulaştırmak Adına Çalışmalara Başladı.

İddiaya Göre Nurhak İçme Suyu İsale Hattı Ve Şebeke Hattı Çalışmaları Nurhak Belediyesinin Engellemesiyle Karşılaştı.

Yine İddiaya Göre Belediye İçme Suyu Yapım İşi Sonrası Asfalt Yapılmayacağını Söyleyerek Çalışmaların İlerleyişini Durdurdu.

Konuyla İlgili Olarak Vatandaşalar Da Aksu Haber’e Görüşlerini İfade Ederek Böyle Bir Engellemenin Akıllıca Olmadığına Dikkat Çekti.