Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Tarım Kredi ortaklarından alınan doğal ve kaliteli ürünleri işleyerek veya işleterek Tarım Kredi Kooperatiflerinin yanı sıra Kooperatif Marketleri aracılığı ile vatandaşlara ulaştırıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında açılan yeni marketleri ile vatandaşlara en uygun fiyatlı ürünleri sunmayı hedefleyen Tarım Kredi marketleri 6 Ocak ile 12 Ocak tarihleri arasında bazı ürünlerde indirim yapma kararı aldı.

Tarım Kredi Kooperatif Market, seçili ürünlerde fiyatların indirildiğini açıkladı.

Büyük indirimin başladığını duyuran Tarım Kredi marketleri Ayçiçek yağı fiyatı ile dikkat çekti.

Ayçiçek yağında indirim

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 1 litre ayçiçek yağı 39.50 liradan satışa sunuldu. İndirimli fiyat 6-12 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak.

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek 6-12 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak indirimleri inceleyebilirsiniz.

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