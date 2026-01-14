Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliği sahada hayata geçirdiği projelerle somutlaştırmaya ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde insanı merkeze alan yönetim anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için Dermankart uygulamasıyla her ay düzenli nakdi destek sağlıyor.

Ocak ayında 13 bin 418 ihtiyaç sahibine 33 Milyon 690 bin TL destek sağlandı. Başkan Fırat Görgel, “Dermankart’lı 13 bin 418 hemşehrimizin hesaplarına Ocak ayı ödemeleri toplamı olan 33 Milyon 690 bin TL yatırılmıştır. Rabbim bereketli kılsın” dedi.