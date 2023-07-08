İrlanda’daki Country Derry bölgesinde yaşayan 61 yaşındaki Thomas Rainey isimli bir adam karısının boşanmak için dava açtığını öğrenince çok sinirlendi. Karısının eşyalarını toplayarak evden ayrılmak için hazırlık yaptığı sırada Rainey, onu durdurdu ve çocuklarının gözü önünde önce benzinle ıslattı ardından ise ateşe verdi.

ISLAK HAVLUYLA MÜCADELE ETTİLER

6 çocuk annesi kadının tüm vücudu alevlerle kaplanırken çocukları onu su ve ıslak havlu yardımıyla söndürmeye çalıştı. Genç kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının vücudunun %90’nın yanıklarla kaplı olduğu ifade edildi.