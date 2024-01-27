Öğle namazı kılınışı, duaları ve sureleri namaza yeni başlayanlar tarafından merak ediliyor. Hangi duanın nerede okunacağı, sünnet ve farzların nasıl kılınacağı konusunda net bilgi arayan pek çok kişi, Diyanet bilgileri ile öğle namazı nasıl kılınır ve öğle namazı kaç rekat diye araştırıyor. Kadın ve erkek için öğle namazı kılınışı ve okunacak dualar, sureler haberimizde. İşte adım adım öğle namazı farzı ile sünnetinin kılınışı!

Öğle Namazı Nasıl Kılınır?

Namaz Farsça'da kelime olarak ''tazim için eğilmek, kulluk ve ibadet'' anlamına gelirken sözlükte ise ''dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak'' anlamlarını taşımaktadır. Dinin direği olarak adlandırılır ve en mühim ibadetlerin başında gelir. Müslümanlar için farz ibadetlerden birisi olan namaz beş vakit olarak kılınmaktadır. Bu namazların dışında Cuma namazı da farz namazlar içerisinde yer alır.

Namaz ibadetini ister evde isterseniz ise camide cemaatle beraber kılabilirsiniz. Camide kılmanın faziletlerinin yanı sıra vakit namazlarını vaktinde kılmakta büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili hadis kaynaklarında da pekçok bilgi yer almıştır.

Öğle Namazı Kaç Rekât?

Öğle ezanının okunmasıyla birlikte kılınan bu farz namazı 10 rekâttan oluşmaktadır. Öncelikle dört rekât sünnet kılınır. Ardından farz ve son sünnet kılınır. Diğer vakit namazlarında olduğu gibi öğle namazını da camide cemaatle kılmanın faziletleri daha fazladır.



Öğle Namazı Sünnet 1. Rekat Kılınışı

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Öğle Namazının Sünnet 2. Rekat Kılınışı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Öğle Namazının Sünnet 3. Rekat Kılınışı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

Öğle Namazının Sünnet 4. Rekat Kılınışı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

Hemen vakit kaybetmeden farza kalkılır.

Öğle Namazının 4 Rekat Farzının Kılınışı

Öğle Namazının Farzının 1. Rekatı

Kamet getirilir.

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat farzını kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

– Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Öğle Namazının Farzının 2. Rekatı Kılınışı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur. Ettehıyyatü okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Öğle Namazının 2 Rekat Son Sünnetinin Kılınışı

Öğle Namazı Son Sünnet 1. Rekat

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Öğle Namazı Son Sünnet 2. Rekat Kılınışı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir. Sonra, tesbihat ve dua ile Öğlen Namazı sonlandırılır.

Öğle Namazı Nasıl Kılınır - Öğle Namazı Kılınışı Adımları İle Farzı ve Sünneti Kaç Rekattır, Hangi Dualar Okunur?

Öğle Namazı Kılmanın Önemi

Müslümanlara farz olan 5 vakit namazdan biri de öğle namazıdır. Bu sebeple her Müslüman bu vakit namazına ehemmiyet göstermelidir. Bir Müslüman, günlük koşturmasının ortasında iken tüm işini bırakıp kendini Allah için mescide kapattığında ya da camiye koştuğunda, kendini dünyevi işlere kaptırmadığını göstermiş olur. Her gün düzenli olarak öğle namazını kılan bir mümin, imanını ispatlamış, Allah'a bağlılığını göstererek sevap kazanmış olur.

Öğle Namazı İle İlgili Hadisler

Hz. Ayşe (r.a.) Peygamber Efendimiz'in öğle namazını hiç terk etmediğini aktarmıştır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Öğle namazının farzından önce 4, farzından sonra 4 rekat sünnetini devamlı olarak kılan kişinin cehenneme haram kılınacağını bildirmiştir.

"Cennetin anahtarı namaz ve namazın anahtarı abdesttir."

"Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır."