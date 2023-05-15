"Asrın Felaketi" Olarak Nitelenen 6 Şubat'taki Depremlerde Büyük Zarar Gören Afşin'de, Şehit Dinçer Akkaya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinin Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmen Ve Öğrencileri, Depremzedelere Moral Vermek İçin Kolları Sıvadı.

Öğretmen Ve Öğrenciler Türk Kızılay’dan Temin Edilen Malzemelerle, Ankavan Konteyner Kent'te Yaşamını Sürdüren Depremzedeler İçin Okulun Mutfak Atölyesinde, Ana Malzemeleri İrmik, Şeker Ve Süt Olan; "Şam Tatlısı" Ya Da "Şam Balı" Olarak Da Bilinen "Şambali" Tatlısından Yaptı.

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmeni Dilaver Uslu, Öğrencilerle Teorik Olarak İşledikleri Dersleri Mutfak Atölyesinde Pratiğe Dönüştürdüklerini Söyledi.

Öğrenciler İse Öğretmenleriyle Birlikte Tatlı Yaparak Depremzedelere Moral Vermek İstediklerini Dile Getirdi.