Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü’nde düzenlenen Bahçeşehir Koleji Ortaokul Bursluluk Sınavı, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Sabah saatlerinden itibaren kampüse gelen öğrenciler, burs kazanabilmek için ter dökerken, veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Sınava katılan 4. sınıf öğrencilerinden biri, yaz aylarından bu yana sınav için hazırlandığını belirtti. “Yazdan beri çalışıyorum. Çok heyecanlıyım, inşallah emeklerimin karşılığını alırım” ifadelerini kullandı.

Veliler ise çocuklarının ilk kez özel okul bursluluk sınavına girmesinin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. “Oğlum 4. sınıf öğrencisi. Okulda birçok denemeye girdi ama kolej sınavına ilk defa katılıyor. O heyecanlı olduğu için biz de heyecanlıyız. Bahçeşehir Koleji gibi köklü ve bilinen bir okulda sınava girmesi bizim için de önemli” dedi.

Sınava katılan bir diğer öğrenci ise oldukça heyecanlı olduğunu söyleyerek, Bahçeşehir Koleji’ni sevdiğini ifade etti. Okulun eğitim kalitesi ve öğretmen kadrosunun güçlü olduğunu bildiğini belirten öğrenci, bu nedenle sınava severek katıldığını söyledi.

Bahçeşehir Koleji Ortaokul Bursluluk Sınavı’nın, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmenin yanı sıra velilere okul hakkında yakından bilgi edinme fırsatı sunduğu belirtildi.