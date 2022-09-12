Geçtiğimiz Haftalarda Sağlık Problemlerinden Dolayı Bir Operasyon Geçiren Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Yeniden Toparlanarak Günlük Yaşantısına Döndü.

Bu Kapsamda Kervan Pastanesi Turgut Pekel Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Sami Dedelerine Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu.

Kervan Han Tesislerinde Öğretmenlerinde Katılımıyla Gerçekleştirilen Ziyaret De Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Öğrenci Ve Öğretmenlerle Bir Süre Sohbet Etti.

Ardından Bir Açıklama Yapan Kervan Pastanesi Turgut Pekel Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Gökçelen Okul Hakkında Bilgiler Vererek Geçmiş Olsun Dileklerinde Bulundu.

Öğrenciler De Sami Dedelerine Geçmiş Olsun Dileklerini İlettiklerini İfade Etti.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Bu Güzel Ziyaretten Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdiler.