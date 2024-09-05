MEB, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde uygulamasına başlanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredata ilişkin hazırlanan okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıf kitaplarının baskı sürecini tamamlamıştı.

Bu kapsamda okullara yeni müfredat kapsamındaki "beceri temelli" kitapların dağıtım işlemleri de tamamlandı.

Bu kitaplar dahil bu yıl toplam 1531 farklı dersten oluşan 177 milyon 997 bin 479 ders kitabının baskı işlemleri tamamlanarak öğrencilerin öğrenimi için hazır hale getirildi.

Kitaplarda, basılı içeriklerin yanı sıra kitapların arkasında bulunan karekodlar ile öğrenmeyi destekleyecek çok fazla dijital içeriğe de yer verildi.