Elazığ'da öğrencileri taşıyan Yurtbaşı Belediyesine ait midibüsün freni patladı. Daha sonra midibüs, 2 araca çarpıp daha sonra parka daldı.
Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Elazığ'da öğrencileri taşıyan Yurtbaşı Belediyesine ait midibüsün freni patladı. Daha sonra midibüs, 2 araca çarpıp daha sonra parka daldı.
Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.
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