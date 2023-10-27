Terör operasyonunda 1 zanlı tutuklandı Terör operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Elazığ'da öğrencileri taşıyan Yurtbaşı Belediyesine ait midibüsün freni patladı. Daha sonra midibüs, 2 araca çarpıp daha sonra parka daldı.

Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

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Kaynak: TRT HABER