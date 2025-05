Tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan projede, 4. sınıf öğrencileri ile ailelerine eğitimler verildi. Gönüllü eğitmenlerin çalışmalarıyla 20 binden fazla aileye ulaşıldı.

Öğrencilerden bağımlı bir aile bireyine duygu yüklü mektup yazmaları istendi. Bu mektuplar hem iletişimi güçlendirdi hem de bağımlılıkla mücadelede etkili oldu. 4. sınıf öğrencisi Bedirhan Bozlak, yazdığı mektupla babasının sigarayı bıraktığını söyledi.

4. sınıf öğrencisi Betül Yıldırım da sigara kullanan dedesi Ali Yıldırım için kaleme aldığı mektupla projeye katıldı.

Dedesiyle tarlada oynadıkları anları ve birlikte geçirdikleri mutlu zamanları hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Dilek Konuş, 11 ilçedeki 437 okulda 20 bin 522 öğrenciye mektup ve zarf dağıtıldığını belirterek, “Süreç sonunda sigarayı bırakan velilerimiz oldu, bu bizim için büyük bir kazanım” dedi.

Mektubunda, babasının her sigara içtiğinde bundan derinden etkilendiğini anlattığını söyleyen Bozlak, "Babamın öleceğine adım adım daha çok yaklaştığını düşünüp yatağıma yattığımda ağlamaktan yastığımın ıslandığını, çok duygulandığımı yazdım. 'Baba, yapma, etme, içme, bırak şunu, çöpe at' dedim ve babamın sigarayı bırakmasını sağladım." ifadelerini kullandı.

Babasının mektubu okuduktan sonra gözyaşlarını tutamadığını aktaran Bozlak, "Babam 'Oğlum için her fedakarlığı yaparım' dedi ve sigara paketini alıp çöpe attı. Artık bize daha çok ilgi gösteriyor, daha mutlu bir aile olduk. Babam çok mutlu, çok güzel kokuyor." dedi.

22 yıldır sigara içtiğini belirten baba Hakan Bozlak ise oğlunun mektubu sayesinde sigarayı tamamen bıraktığını söyledi.

Bozlak, "Oğlumun bir tek gözyaşını dünyalara değişmem. Bu yüzden de paketimi kırıp çöpe attım." ifadelerini kullandı.

- "Sen bize doğal ürünler yetiştiriyorsun ama kendin zehir içiyorsun"

"Dedem, bize o kadar fedakarlık yapıyor. Tarlalarda oynuyoruz, eğleniyoruz, sonra da o güzel insanın, güzel dedemin bir anda kaybolması beni çok korkutuyordu. Mektubumda, dedeme sigarayı bırakmasını, sigarayı bırakınca daha da mutlu olabileceğimizi anlatmak istedim. Dedem beni kırmadı, ailemizi kırmadı, kendini korudu. Hem kendini mutlu etti hem de ailemizi mutlu etti. Yeşilaya da çok teşekkür ederim."

Mektubun ardından sigarayı bırakan 65 yaşındaki dede Ali Yıldırım, "40 yıldan beri sigara içiyorum. Torunum bana, 'Sen bize doğal ürünler yetiştiriyorsun ama kendin zehir içiyorsun' dedi. Bu sözler beni çok etkiledi. Torunumun hatırı için sigarayı bıraktım." diye konuştu.