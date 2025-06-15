Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün Öğretmen Akademileri kapsamında faaliyet gösteren Şehir ve Kültür Akademisi, dönem sonu etkinliği olarak düzenlediği “Andırın Kaleler Bölgesi Doğa Yürüyüşü” ile öğretmenlere unutulmaz bir gün yaşattı.

14 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinliğe toplam 63 öğretmen katıldı. Yürüyüş, Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan ile MEB AKUB Lideri İsrafil Ak rehberliğinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar, yürüyüş rotasında ilk olarak Roma dönemine ait Haştırın Kalesi’ni gezdi. Daha sonra servis araçlarıyla Akkale’ye geçen grup, ardından Azgıt Kalesi’ne tırmandı. Azgıt Kalesi’nde bulunan yıpranmış Türk bayrağı yenisiyle değiştirilerek İstiklal Marşı okundu ve anlamlı bir an yaşandı.

Öğle yemeği ve dinlenme molasının ardından başlayan yağmur, yürüyüşe ayrı bir heyecan kattı. Öğretmenler, zorlu parkuru aşarak Meryemçil Kalesi’ne ulaşmanın keyfini yaşadı.

Doğa ile iç içe geçen bu etkinlikle birlikte Şehir ve Kültür Akademisi, bu dönemki faaliyetlerini başarıyla tamamlamış oldu. Katılım sağlayan tüm öğretmenlere teşekkür edildi