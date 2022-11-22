Kahramanmaraş’ın En Kapsamlı Alışveriş Merkezlerinde Biri Olan Hasırcıoğlu Avm Müşterilerine Birbirinde Uygun Kampanyalar Düzenlemeye Devam Ediyor.

Kaliteli Ürünleri En Uygun Fiyata Sunarak Müşterilerinin Yüzünü Güldüren Hasırcıoğlu Avm Kahramanmaraş’ta Farklı Bir Kampanya Yaparak Öğretmenler Gününe Özel Kampanya Ve Taksit Seçenekleri Sunuyor.

Kurucusu Emekli Öğretmen Olan Hasırcıoğlu Avm Bu Kapsamda Öğretmenler Gününe Sayılı Günler Kala Tüm Ürünlerde Elden 20 Ay Taksit Kampanyası Başlattı.

Hasırcıoğlu Avm Genel Müdürü Gürbüz Meral, Kampanyaların Devam Edeceğini Belirterek Öğretmenler Gününü Kutladı.