Milli Eğitim Bakanlığı ile Vakıflar Bankası anlaştı. Açıklamalara göre MEB personelleri promosyon alacak.

Promosyon miktarları artırıldı. MEB personellerine sağlanacak promosyon miktarı merak konusu oldu.

Müjdeli haberin ardından MEB personelleri, "Öğretmenlerin banka promosyonu ne kadar ve ne zaman yatacak?" sorularını araştırmaya başladı. İşte 2022 MEB banka promosyonu...

MEB banka promosyonu ne kadar?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla Vakıflar Bankası ile rezerve edilen banka promosyon sözleşmesine göre daha önce 3 bin lira alan Bakanlık Merkez Teşkilatı personeline 22 bin 500 lira daha ödenerek promosyon ücreti 25 bin 500 liraya yükseltildi.

MEB banka promosyonu ne zaman yatacak?

Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022 tarihinde yatacak. Promosyon, personellerin maaş hesaplarına aktarılacak.