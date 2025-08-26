Kahramanmaraş’ın dünyaca bilinen el sanatlarından biri olan Hartlap bıçakları, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görmeye devam ediyor.

Bu alanda uzun yıllardır üretim yapan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Kapalı Çarşı’da yeni şubesini hizmete açtı.

Şehrin en önemli turistik noktalarından biri olan Kapalı Çarşı’da açılan mağaza, firmanın beşinci şubesi oldu. Geleneksel yöntemlerle el işçiliğiyle üretilen ve modern tasarımlarla harmanlanan bıçaklar, hem koleksiyon değeri taşıyor hem de günlük kullanım için tercih ediliyor.

Kahramanmaraş’ın simgelerinden biri haline gelen Hartlap bıçakları, dayanıklılığı ve özgün tasarımıyla şehre gelen misafirlerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Yeni şube ile birlikte bu geleneksel sanatın daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.