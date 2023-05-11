Kaliteyi Adı İle İsteyin Ve Mutfağınızın Vazgeçilmezi Sloganıyla Sektörde Adından Söz Ettiren Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, Asrın Felaketinin Ardından Vatandaşlara Hizmet Vermeye Devam Ediyor.
Sektördeki 150 Yıllık Tecrübesiyle Vatandaşların Vazgeçilmezi Olan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, Bünyesinde Bine Yakın Çeşit Bulunduruyor.
Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İle İlgili Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Satış Temsilcisi Ahmet Buçak Kahraman Kente Geçmiş Olsun Dileklerini İleterek Vatandaşların Bıçak Tercihlerini Ökkeş Çelik’ten Yana Kullandıklarını Söyledi.