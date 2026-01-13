İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmayla ilgili detaylara yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek, Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Soruşturma titizlikle devam etmektedir."