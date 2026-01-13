Edinilen bilgilere göre olay, Karacasu TOKİ Konutları 23. Sokak’ta meydana geldi. A.Ç. isimli şahıs, eşiyle uzun süredir yaşanan aile içi tartışmalar nedeniyle kayın biraderi F.G. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sol bacağından yaralanan A.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 2 adet boş kovan tespit edildi. Şüpheli F.G.’nin, olayın ardından araçla bölgeden kaçtığı belirlendi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli, suç aleti tabanca ile birlikte Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. F.G.’nin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.